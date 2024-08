"Me ha llamado mucho la atención entrar en un supermercado y ver estanterías repletas de queso, caviar pollo... Todo servido en un tubo", expone esta creadora de contenido, @carlanebulosa, que ha compartido en su cuenta de TikTok un vídeo en el que enseña a sus seguidores un novedad que ha visto en un supermercado de Noruega, dónde ella vive, y que le ha dejado alucinada.

La tiktoker explica que el motivo por el que arrasa es que los noruegos son gente que les gusta hacer deporte al aire libre y este producto les permite ser prácticos. "Esta comida permite hacerte un sándwich en mitad de la montaña sin necesidad de llevar utensilios de ningún tipo", añade.

La joven enseña diferentes sabores y pasa a hacer una pequeña cata de los tubos de comida que ha comprado. Hay de beicon con queso, queso light, gambas con queso y jamón queso. Finalmente, hace un ranking en el que el peor es el de gambas y el mejor el de beicon. "

Empezamos bien, si gambas ya no sabe a gambas y encima va en un tubo, ¿Dónde está el éxito?", piensa Alfonso Arús ."Hay unos productos en concreto que ya sabes que el sabor no va a ser el indicado", opina Hans Arús que comenta que estaba claro que ese no iba a estar bueno. Angie Cárdenas recuerda que en España hubo un tubo de paté, pero no tuvo éxito. "Estamos yendo al revés. Al final esto parece comida para animales y en cambio, los perros y los gatos van a acabar comiendo platos elaborados", cree Alba Gutiérrez.

