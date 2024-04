"El otro día me llamaron raro porque no bebo, no fumo y odio la fiesta", comienza diciendo en el vídeo @christiianstvzz. " Yo soy raro, pero tú que te gastas seis euros diarios en tabaco, y pierdes cada fin de semana más de sesenta euros en salir de fiesta, para luego estar mal, ¿eso es de ser persona normal?", sentencia.

En el plató de Aruser@s, Hans Arús reconoce que a muchos jóvenes les pasa esto, incluido a él, y explica: "si sales de fiesta y no bebes alcohol, eres el raro del grupo". "Tú estas en la categoría del raro del grupo", le responde Alfonso Arús .

Hans explica que todos los días que sale le están preguntado sobre el tema. "¿pero no vas a beber?, ¿no quieres nada?", comenta el colaborador. Angie Cárdenas no comparte la opinión de que sea el extraño del grupo y declara: "Tú eres el chollo, porque así el resto puede beber y les acompaña a casa".