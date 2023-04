"Hay vídeos que es mejor verlos que explicarlos", asegura Hans Arús justo antes de enseñar a los colaboradores y espectadores de Aruser@s este divertido vídeo viral en el que somos testigos del enfado de una abuela de 92 años cuando su hija le dice que no puede beberse un chupito después de cenar.

"A mi madre no le eches", pide su hija. "Porque lo mandes tú", reprocha la señora. "Pero que te vas a emborrachar con esto", le advierte. "¡Que no me importa!", grita con energía la anciana. "Cáscatela y me lo voy a beber tranquilamente", anuncia mientras coge el vaso y le da un sorbito que le sabe a gloria según puede deducirse de la expresión de su rostro y el curioso movimiento de su lengua.

Tal y como señala Alfonso Arús, "está feliz con su chupito de crema de orujo y se está relamiendo". Ninguno de los contertulios entiende bien el porqué de negarle ese placer a la señora, pero Hans Arús lo explica. Al parecer, llevaba toda la cena bebiendo vino.