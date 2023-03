Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s otro debate sobre el nacimiento de la hija de Ana Obregón por vientre de alquiler: ¿cómo se ha enterado la revista 'Hola'? ¿quién es el filtrador de la noticia? Ana Obregón ha defendido en redes sociales a sus amigos Raúl y Susana Uribarri: "Ellos no sabían nada, es mentira que ellos lo filtraron".

Por su parte, Alessandro Lequio se ha mostrado muy enfadado con los que le señalen como posible topo: "Cristina Tárrega hace tres semanadas me preguntó por el asunto y eso quiere decir que de alguna parte ha salido". El italiano ha afirmado que le sorprendió la pregunta y ha destacado que pensaba que solo lo sabían él y las hermanas de Ana Obregón: "Lo que me molesta son todas estas personas que están saliendo diciendo que no sabían nada, seguramente no sea así".

Desde el plató de Aruser@s tienen claro. Tatiana Arús afirma que "si hace tres semanas corría el rumor es obvio que lo sabía bastante más gente". Una opinión que comparte Alfonso Arús: "Es evidente que alguien ha filtrado esta información".