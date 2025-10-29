Ahora

Un año después

Funeral de Estado de las 237 víctimas de la DANA

Reconstrucción del 29-O

Así se vivió la DANA en directo en 2024

El emotivo vídeo del reencuentro de dos niños ucranianos separados por la guerra: "Y que no se les parta el alma a los grandes mandatarios..."

"No tienen alma"

El emotivo vídeo del reencuentro de dos niños ucranianos separados por la guerra: "Y que no se les parta el alma a los grandes mandatarios..."

Los dos niños ucranianos que protagonizan este vídeo viral que recoge Aruser@s son los mejores amigos del mundo y han tenido que separarse por culpa de la guerra. Ahora, vuelven a encontrarse.

Llevaban mucho tiempo sin verse. Demasiado. Por eso, su abrazo al reencontrarse es de esos que nunca se olvida. Los dos niños ucranianos que se reencuentran en este vídeo, que no ha tardado en hacerse viral, tuvieron que tomar caminos separados por culpa de la guerra. "Eran muy amigos, los mejores", informa Alfonso Arús en Aruser@s. Y lo siguen siendo.

"Cuando uno de ellos regresa al país, el otro lo estaba esperando en el andén de la estación", cuenta el presentador. Lo que vemos en las imágenes sobre estas líneas es el tierno momento en que se ven por primera vez después de haber vivido una auténtica pesadilla. "Rompen los dos a llorar", añade.

"Que los grandes mandatarios no vean estas imágenes, que no se les parta el alma...", lamenta Angie Cárdenas desde el plató del programa de laSexta. "No tienen alma", dice apenada María Moya, con las lágrimas a punto de asomarse a sus ojos.

La colaboradora recuerda que en España aún hay muchos refugiados ucranianos que han sufrido este horror.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un año sin verdad ni justicia: historia de la DANA más mortífera en décadas y la nefasta gestión que Mazón aún intenta tapar
  2. La llamada a una operadora del 112 el día de la DANA: "Estaba recogiendo cuerpos que iban flotando para que no se perdieran"
  3. Las confesiones de Juan Carlos I: "No hubo un golpe el 23F, sino tres. Armada me traicionó"
  4. Suben a 100 los muertos en Gaza, entre ellos 35 niños, tras los ataques de Israel amparados por Trump: "Hamás debe comportarse"
  5. El huracán Melissa toca la costa oriental de Cuba como tormenta de categoría 3 con vientos de hasta 195 km/h
  6. Lady Gaga eclipsa Barcelona con un espectacular concierto gótico y palabras en español: "¡Arriba las manos!"