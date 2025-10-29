El emotivo vídeo del reencuentro de dos niños ucranianos separados por la guerra: "Y que no se les parta el alma a los grandes mandatarios..."

Los dos niños ucranianos que protagonizan este vídeo viral que recoge Aruser@s son los mejores amigos del mundo y han tenido que separarse por culpa de la guerra. Ahora, vuelven a encontrarse.

Llevaban mucho tiempo sin verse. Demasiado. Por eso, su abrazo al reencontrarse es de esos que nunca se olvida. Los dos niños ucranianos que se reencuentran en este vídeo, que no ha tardado en hacerse viral, tuvieron que tomar caminos separados por culpa de la guerra. "Eran muy amigos, los mejores", informa Alfonso Arús en Aruser@s. Y lo siguen siendo.

"Cuando uno de ellos regresa al país, el otro lo estaba esperando en el andén de la estación", cuenta el presentador. Lo que vemos en las imágenes sobre estas líneas es el tierno momento en que se ven por primera vez después de haber vivido una auténtica pesadilla. "Rompen los dos a llorar", añade.

"Que los grandes mandatarios no vean estas imágenes, que no se les parta el alma...", lamenta Angie Cárdenas desde el plató del programa de laSexta. "No tienen alma", dice apenada María Moya, con las lágrimas a punto de asomarse a sus ojos.

La colaboradora recuerda que en España aún hay muchos refugiados ucranianos que han sufrido este horror.

