El emotivo reencuentro de María Verónica con sus hijas, dadas ilegalmente en adopción, tras 46 años sin verse

Durante la dictadura de Pinochet miles de bebés fueron robados a sus familias biológicas y dados ilegalmente en adopción, y este es el caso de las gemelas que protagonizan este vídeo. Ahora, se reencuentran con su madre 46 años después.

La emoción embarga a María Verónica mientras espera en el aeropuerto a que sus hijas lleguen de Italia a Chile.

Las gemelas, que hoy tienen 46 años, fueron robadas cuando tenían tan solo ocho meses, y dadas ilegalmente en adopción durante la dictadura de Pinochet.

Como vemos en estas imágenes que Elizabeth López lleva a Aruser@s Weekend, cuando las tres mujeres se encuentran se funden en un emotivo abrazo que pone los pelos de punta a cualquiera. "Mamá siempre las buscó", les dijo María Verónica, según informaciones de la CNN.

Según hace saber la agencia de noticias, ambas familias, la biológica y la adoptiva, fueron engañadas hace 46 años.