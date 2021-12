El Sevilla repasa en este vídeo todas las tradiciones de cara al Año Nuevo: doce uvas, bragas rojas, la casa por la ventana... "Voy a seguir todas", confiesa.

El humorista cuenta que 2021 es un año "para olvidar": "Hay que celebrar que se va a tomar vientos" y también que recibiremos al nuevo año con toda la ilusión, fe y esperanza del mundo.

Así, El Sevilla entiende una forma diferente de llevar a cabo todas estas tradiciones de fin de año para que se convierta la Nochevieja en la noche más especial del año: "Una señal de que esta noche ha sido la mejor del año no es comerse las uvas, es vomitarlas". Es más, "lo de las bragas rojas es un clásico pero lo suyo no es ponérselas, lo suyo es que mañana no sepas dónde te las has dejado".

El humorista aprovecha este vídeo, también para mandar un mensaje a todos los aruser@s de cara a 2022.