EL SEVILLA LO ANALIZA EN ARUSITYS

Leticia Sabater lanza al mercado su propia muñeca hinchable y camisetas con sus mejores frases, algo que El Sevilla no entiende muy bien: "No es compatible tener las dos cosas al mismo tiempo". "Si los reyes magos me traen la muñeca de Sabater no entraré en el pecado de la lujuria", asegura el colaborador de Arusitys.