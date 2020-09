La ex portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha reprochado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, haya pasado "de alcalde de todos los españoles a portavoz contra la exportavoz" porque cree que ha sido nombrado como portavoz nacional del partido contra ella misma.

En una entrevista en 'EsRadio', ha replicado de esta manera a las declaraciones de Almeida, quien consideró que tras cuatro legislaturas en el Congreso ya debería de haber averiguado cuál es la libertad de un diputado de base y no sería necesario mantener su escaño para "testar" esta cuestión, tal y como aseguró Álvarez de Toledo.

"No he averiguado adónde llega la libertad de un diputado de base, lo que voy averiguando es para qué fue nombrado Almeida, que es portavoz contra mí misma. De alcalde de todos los españoles a portavoz contra la exportavoz, y eso me parece que no tiene mucho sentido ni recorrido", ha indicado Álvarez de Toledo.

A su juicio, Martínez-Almeida es "muy buen político y magnífico gestor", pero este "no es el papel que le corresponde".

Almeida responde: "Soy portavoz de políticas que son las nuestras"

Martínez-Almeida ha respondido a la diputada este mismo martes, asegurando que él no es "un portavoz contra la exportavoz", sino el portavoz "de políticas" que los 'populares' consideran suyas.

Según el portavoz nacional del PP, el "debate" entre ambos "no es lo que más interesa a los españoles", que están centrados en "encontrar soluciones". Además, ha dejado claro que él nunca se ha "considerado alcalde de los españoles, sino de todos los madrileños".

El primer edil madrileño se ha expresado así en una entrevista en 'Radio Madrid' en la que ha asegurado que su nombramiento no tiene como objetivo arremeter contra Álvarez de Toledo. "Creo que no es mi función explicar lo que ha querido decir Cayetana. No estoy para ser portavoz contra la exportavoz, sino de políticas que creemos que son las nuestras", ha añadido.

El alcalde de la capital también se ha referido a las palabras de Álvarez de Toledo sobre "averiguar" hasta dónde llega su "libertad" como diputada. "Somos libres para decir lo que pensamos y esta es la mejor prueba. Una diputada haciendo entrevistas y hay libertad para decir lo que pensamos", ha sostenido.

Aunque ha reconocido que no se puede "negar" que ha habido discrepancias entre la exportavoz y la dirección nacional del PP, Almeida ha celebrado que la exportavoz de su partido tenga "toda la libertad para dar" las "explicaciones" oportunas.

Álvarez de Toledo recurrirá por sus palabras sobre el padre de Iglesias

Por otra parte, la que fuera portavoz 'popular' también ha anunciado que esta semana va a presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional para que se mantengan en el Diario de Sesiones del Congreso sus palabras en un pleno afirmando que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, es "hijo de un terrorista", que fueron retiradas por la presidenta, Meritxell Batet.

Se trata de defender "el derecho a los parlamentarios a decir la verdad incluso cuando afecta a la izquierda", ha justificado, sobre esta iniciativa en la que no ha contado con el apoyo de su partido, según ella misma ha explicado en otras ocasiones.

Por su parte, en una entrevista en 'Antena 3', Pablo Casado ha dicho que está convencido de que Álvarez de Toledo "siempre ha ejercido su libertad" en los diez años que lleva como diputada en el Congreso y que puede hacerse "sin necesidad de hacer valoraciones que vayan en contra de su grupo".