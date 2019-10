El colaborador de Aruser@s, El Sevilla, comenta en el programa las imágenes de una 'influencer' haciendo 'twerking' ante una barricada como forma de protesta en Barcelona.

El cantante de los Mojinos Escozíos explica que muchos "no dan abasto estos días". Como la Policía, que "no da a basto con tanto problema que tiene"; o la prensa, que "no da abasto con tanta información".

Pero si hay un gremio del que se ha acordado El Sevilla al ver a esta chica haciendo 'twerking', ha sido de los guionistas de Matías Prats. "Tienen que estar locos escribiéndole esas frasecitas irónicas que ha ce él al final de la noticia", comenta. Miguel Ángel Rodríguez tira de imaginación y comenta algunas de ellas.

Otros momentos destacados

No es la primera vez que El Sevilla recurre en Aruser@s a Matías Prats. En la presentación del 'Hyperloop', la cápsula de viajeros que alcanzará los 1.200 kilómetros por hora y que se convertirá en el transporte más rápido y seguro, el cantante imitaba a el veterano periodista para hablar de ese tren.