El equipo de Aruser@s no para de dar vueltas a la noticia de una mujer que está enfadada porque sus cuñados le quieren cobrar por asistir a la cena de Navidad. El Sevilla se muestra "a favor" de esta mujer e incluso le aconseja no ir. "El primer problema es que le quieren cobrar, pero el segundo es que la mayor parte del dinero de estos cuñados se lo van a gastar en champagne y ella no bebe porque es la que conduce", comenta el humorista.

Ante todo, El Sevilla desvela que si se encontrase en la misma situación, él no iría a la cena, pero ¿y si vas y encima surge un tema político? ¿Qué se puede hacer para que eso no acabe en tragedia? "Yo tengo la solución", desvela en este vídeo.

El Sevilla habla con Abel Caballero sobre el tema del momento: el encendido de luces en Vigo por Navidad. El alcalde de la ciudad asegura que han puesto "11 millones y pico de bombillas", y ese "y pico" va destinado a las que se puedan fundir porque, otra cosa no, pero en Vigo "si se funde una luz la reponemos inmediatamente".