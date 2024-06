"¿Se puede comer lo que quieras o hay letra pequeña en un bufé libre?", se pregunta Alfonso Arús para introducir este vídeo viral. En las imágenes se puede ver cómo echan a una pareja del bufé por comer mucho. "La casa les invita a retirarse sin pagar nada", dice la camarera del restaurante a la pareja, que responde a la trabajadora que pueden comer lo que quieran porque es un bufé. "Lo que pasa es que es para gente normal, ¿pueden retirarse?", le contesta la mesera.

"Si es verdad que la camarera se lo dice muy amablemente", comenta Hans Arús. Marc Redondo cuenta que a él alguna vez le ha pasado esto, pero que nunca le llegan a echar, lo que hacen es empezar a mirarle mal cuando te levantas muchas veces. "Me parece que los de los bufé libres están enloqueciendo", opina Alfonso Arús, que explica que "si no te lo comes todo, porque no te lo comes todo, si comes mucho, porque comes mucho".

Tatiana Arús piensa que esto beneficia a las personas que comen mucho, porque al final los protagonistas del vídeo les invitan a irse sin pagar. Angie Cárdenas expone que a ella la multa a las personas que dejen comida en el plato le parece bien, lo que no ve bien es que en este tipo de locales te echen porque estás comiendo mucho.