Alfonso Arús lo tiene claro y saca una moraleja, un tanto desesperanzadora, de esta historia viral: "Lo que no te dan las carreras, lo que no te dan los idiomas, te lo da TikTok". Es su conclusión tras conocer a esta joven tiktoker, que no hace mucho lloraba desconsoladamente en un vídeo subido a esta red social.

El motivo de su llanto no era otro que el hecho de que no era capaz de encontrar trabajo. A pesar de todos los años y el esfuerzo que había invertido en su formación, @lohannysant seguía en el paro, como cuenta ella misma en este vídeo emitido también en Aruser@s.

Pero ahora todo ha cambiado. Poco después de contar su experiencia en redes, que no tardó en dar la vuelta al mundo y convertirse en uno de los contenidos más compartidos de la globosfera, una empresa se puso en contacto con ella. "Ahora es consultora de redes sociales", informa Hans Arús.