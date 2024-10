Una doctora graba un mensaje dando visibilidad a la dura situación laboral a la que se enfrentan los médicos durante las guardias. La joven afirma no estar en condiciones de atender a alguien en estado grave tras 19 horas de trabajo. "Como médico estoy agotada, no puedo más", afirma la mujer que cuenta que ha parado una hora para comer y otra para cenar.

"Me quedan cinco horas, porque la guardia es de 24, para que veáis las condiciones en las que trabajamos los médicos", explica la doctora, que afirma: "No puedo más, estamos todos agotados y no tenemos la cabeza para seguir atendiendo pacientes críticos". La joven termina pidiendo que este turno pare algún día porque no es sano ni para los pacientes, ni para ellos.

"No es sano para nadie, es imposible, no hay quien lo aguante", opina Alfonso Arús tras escuchar el testimonio de la profesional. Por su parte, Alba Gutiérrez expone que a los profesionales de la salud también les cuesta descansar estando en su casa. "Al final lo van arrastrando también en casa, no tienen una calidad de vida buena", cuenta la tertuliana.