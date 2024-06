La divulgadora científica @lahiperactina cuenta en su podcast 'Tú de ciencias y yo de letras' por qué hay a personas que no les afecta el café a la hora de dormir. "La gente que es capaz de tomarse un café a las once de la noche y poder dormirse han sido bendecidos con el gen del café", anuncia la divulgadora que explica que "es el CYP1A2, que es básicamente un gen que te hace ser un metabolizador rápido de la cafeína".

"Las personas con esta enzima eliminan la cafeína del cuerpo rápidamente, mientras las metabolizadoras lentas del café, que yo creo que es la mayoría de la población, tenemos una hora tope para tomar café", expone la creadora de contenido. La joven afirma que si se toma un café después de las cinco no duerme, pero que hay gente con "superpoderes" que se lo toma antes de dormir y duerme como un "angelito".

Hans destaca que, mientras que Angie confiesa que su sobrino si no toma un café no duerme. "El caliente del café hace que te entre sueño, a mí me pasa y no tengo la genética de Tatiana y Angie, me pasa cuando está calentito", reconoce Rocío Cano. Por su parte, Marc Redondo opina que le parece un "superpoder" muy "plof" teniendo en cuenta todos los que hay.