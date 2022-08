"Voy a ser emocionalmente inestable, no voy a aprender a compartir, si hago un desastre en casa no voy a tener a quien echarle la culpa..." En este divertido vídeo viral, un niño regaña a su padre por no querer tener más descendencia. El pequeño no quiere ser hijo único y afirma sentirse muy triste por ello.

Las respuestas de su calmado padre, que continúa leyendo tranquilamente un libro a pesar de los reproches, confirman las peores suposiciones del pequeño: no, no va a tener un hermano.

El final del vídeo es desternillante, pues el padre descubre de una manera muy graciosa cuál ha sido la última trastada del niño. Y es que, tener solo un hijo también tiene sus inconvenientes: el pequeño tiene demasiado tiempo libre para idear travesuras. Algo que debe tener muy en cuenta María Moya.