En este divertido vídeo viral emitido en Aruser@s somos testigos del desconcierto de este corgi al toparse en su camino con un montón de perretes que se parecen, y mucho, a él. Pero hay algo en ellos que no acaba de cuadrarle al can. "El pobre está tratando de olfatear los globos que flotan en el aire para ver si son de verdad, son de mentira, son de dibujos, son de carne y hueso...", comenta divertido con la escena Alfonso Arús.

Y es que, por más que les huele el trasero, no consigue captar la esencia perruna. "Va directamente al culo y como no huele a nada, está raro", observa Marc Redondo. Angie Cárdenas destaca el hecho de que sería diferente si solo hubiera un globo, no toda una manada. "No sabe ni qué culo empezar a oler".

El can está agobiado y se siente "como atacado", opina Tatiana Arús, cuando sopla el viento y todos se le acercan a la vez. "Pensará: 'uy, que se me tiran encima'".