Del ranking de cosas que todos los perros del mundo odian, el que les corten las uñas se encuentra en el número 1. Eso es algo que demuestra el can que protagoniza este vídeo viral, subido a TikTok por @j_shawcross y emitido en Aruser@s.

En él somos testigos de este traumático momento para el animal que no deja de aullar en cuanto su dueña se acerca a él con las tijeras, y eso que ella ni siquiera llega a tocarle. Cuanto más se acerca a sus patitas, más chilla él, hasta el punto en el que da un grito que nada tiene que envidiar a los de los protagonistas de las películas de terror.

En plató, los aruser@s no pueden dejar de reír con el espectáculo que está montando este carlino. "Lo que no sabemos es si el perro ha tenido una mala experiencia", reflexiona Angie Cárdenas. Alba Sánchez no duda en pedir el Oscar a la mejor interpretación para él.