Tras más de 20 años de relación Nuria Roca y Juan del Val han aprovechado las vacaciones de Semana Santa para viajar hasta Nueva York, donde han celebrado el cumpleaños de la presentadora de La Roca. Unas imágenes que ha publicado la revista '10 minutos' en su portada y de la que la propia Nuria Roca se ha hecho eco en su cuenta de Instagram.

"No sabéis la avalancha de mensajes que tengo, ya lo había visto yo esta mañana, pero pensaba que no sería tan malo", destaca Nuria Roca, que muestra la portada y pregunta a cámara: "¿No será tan mal? ¿pero qué es esto? ¿no había una foto peor?". Desde el plató de Aruser@s no pueden evitar reírse y dan razón a la presentadora. "Es verdad que en las fotos de dentro de la revista también había alguna en la que salía mal", destaca María Moya, que explica que "ella misma dice que se curra los estilismos y hasta publica en redes, luego eligen fotos en las que sale mal".

Además, Angie Cárdenas afirma que hasta la fotografía en la que Nuria Roca se va a dar un beso con Juan del Val "es un poco rara". Sin embargo, Alfonso Arús no está de acuerdo con estas opiniones: "Yo discrepo. A mí me parece que sale bien en la portada. Yo ya firmo salir así".