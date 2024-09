José Coronado ha acudido al FesTVal de Vitoria para presentar la nueva temporada de 'Entrevías'. El actor, que se ha dado un baño de masas, ha sido preguntado por el rumor existente desde hace años de que mantuvo una relación con Isabel Pantoja.

"¿Hubo relación sentimental?, ¿fuisteis novios?", pregunta el reportero al conocido actor, que no puede evitar reírse: "Siempre me preguntáis lo mismo, yo en mi vida he hablado de mis relaciones". Además, el reportero le pregunta qué tal se ha llevado con la cantante.

"Con ella muy bien", afirma Coronado, que explica que ha estado en Cantora: "Sí, estuvimos cuando estuvimos rodando la película. Comimos muy bien, muy agradables todos". Por último, cuando el reportero le menciona que Isabel Pantoja vende Cantora, José Coronado reacciona de una divertida forma que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.