"Uno ha empezado tímidamente con dos pastelitos, pero a la que ven que hay posibilidad acaban con el cargamento en cero coma", describe Alfonso Arús mientras observa este divertido vídeo en el que unos monos se reparten la merienda que una persona ha dejado a su alcance dentro de una caja.

"¿Les gusta el dulce?", pregunta el presentador de Aruser@s a Evelyn Segura. "¿A quién no le gusta un dulce? Pero no es nada recomendable. Pensad que los animales salvajes no se alimentan de productos procesados. Si no es saludable para los humanos, tampoco lo es para ellos", responde la bióloga.

Además, alimentar a la fauna salvaje puede causar dependencia en los animales, advierte. "Perderle el miedo a las personas es un riesgo para ellos, y además, seguramente un dolor de estómago, porque esto no tiene que ser bueno para la salud ni para los dientes", asegura.