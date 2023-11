La ruptura de Laura Escanes y Álvaro de Lunaes ya un hecho. La revista '¡Hola!' anunciaba que la pareja había decidido seguir caminos separados "de mutuo acuerdo" tras un año de relación, y cerraba la puerta a cualquier reconciliación al afirmar que no había "posibilidad de una segunda oportunidad", según confirmaban fuentes cercanas a la revista.

Después de que se publicase esta información, Laura Escanes publicaba un 'storie' en su Instagram con unas palabras que daban a entender que, efectivamente, la ruptura era oficial.

Hablaba sobre algo que se verá en un capítulo de su podcast: "La invitada me decía que es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento... pero cuando no, cuesta infinito". Explica que su entrevistada decidió "no publicar según qué cosas" y se pregunta: "¿Aprenderé?".

"Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me de muy bien. Y luego pasan estas cosas [...] Es verdad que cuando va bien las cosas tampoco piensas que van a ir mal. Poco más puedo añadir ahora mismo. Solo gracias por el respeto", proseguía. Y finalizaba así su mensaje: "Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo".

Tras este mensaje, la 'influencer' publicaba una fotografía en su casa preparada para celebrar Halloween con un disfraz que ha llamado la atención a muchos. "Mi disfraz de Halloween es un chándal gris", explicaba la también presentadora, entre risas.

Muchos han captado la referencia del atuendo, que es el que usó la cantante Chenoa cuando salió a atender a los medios tras haber roto la relación con David Bisbal.