La Asamblea de Madrid ha vivido un momento sorprendente esta semana con un mensaje de una diputada de Unidas Podemos a otro de Vox, que había criticado en la cámara la ley del 'sólo sí es sí'.

"Ya le digo yo que si para saber si una mujer le está dando consentimiento o no antes de una relación sexual... Si tiene alguna duda, las relaciones sexuales que está manteniendo no son sanas, no son buenas... Y yo creo que ni siquiera saben follar", ha dicho la diputada Paloma García Villa, despertando las risas en su bancada. Puedes ver el momento en este vídeo.