El desagradable primer encuentro de Víctor Sandoval con Esperanza Aguirre: "A mí, esta cerda no me despide"

Víctor Sandoval desvela en este vídeo que recoge Aruser@s cómo fue su primer encuentro con Esperanza Aguirre, por entonces, presidenta de la Comunidad de Madrid. "¿Tú quién eres?", le preguntó ella al colaborador, quien , ofendido, arremetió contra ella en ese mismo instante: "¿Perdona? ¿Es usted la presidenta de la Comunidad y no sabe quién es su presentador estrella?".

Él reconoce que su modestia, al menos en ese momento, brilló por su ausencia. "No estaba yo tonto ni nada en esa época, madre mía. Como Carmen Alcayde cuando hacía el 'Tomate': tonta. Bueno, ella sigue", suelta.

"Y me dicen: 'pues te acaba de despedir'", narra. Él no se lo tomó nada bien. "A mí, esta cerda no me despide. Me voy ya, a partir del lunes no vengo", anunció. Y cumplió con su amenaza, aunque tuvo que indemnizar a la cadena. "A mí no me han echado en mi vida de ningún lado. ¿Me va a echar esta cerda?", se dijo a sí mismo en aquella época.

En el plató del programa de laSexta, destajan que la "colleja" de Sandoval también va para Carmen Alcayde. "Esta conversación, por lo visto, ocurre en maquillaje, cuando Esperanza Aguirre va a Telemadrid para que la entrevisten", pone un poco de contexto María Moya.

"Hablarle así a Esperanza Aguirre en esa época... cuidado", comenta Òscar Broc.