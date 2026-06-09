Demuestra que el factor del protector solar sí importa con un experimento viral

El creador de contenidos @TylerBlanchard ha querido demostrar con un experimento que el SPF de los protectores solares es importante, aunque hay un resultado que nos descuadra.

Durante una hora, un creador de contenidos se ha sometido a un experimento en este vídeo viral que recoge Aruser@s para comprobar si realmente importa el SPF de la crema solar. Para ello, se echa crema de diferentes factores en el abdomen y se tumba al sol durante 60 minutos. Aunque todo parece apuntar a que sí que es importante el nivel de la protección, hay un resultado que nos descuadra, pero Angie Cárdenas lo achaca a la marca.

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