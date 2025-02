Demi Moore, Zoe Saldaña y Selena Gómez: estos son los mejores looks de los Premios BAFTA

Demi Moore ha sido una de las grandes protagonistas de los Premios BAFTA, una gala que ha tenido luces y sombra para la actriz. Y es que aunque ha sido una de las mejores vestidas con un look lleno de lentejuelas de Alexander Mcqueen, la actriz no se alzó con el premio a Mejor Actriz Protagonista por 'La sustancia'. En su lugar, Mikey Madison, por sorpresa, recogió el galardón por su interpretación en 'Anora'.

"No estaba previsto, esperemos que corra más suerte en los Premios Oscar", destaca Tatiana Arús, que enseña también el nuevo look de Pamela Anderson: "Estrena nuevo peinado con un flequillo y el pelo despuntado". Por otro lado, Ariana Grande, que tampoco ganó el Premio a Mejor Actriz de Reparto, ha sorprendido con un vestido bicolor negro y rosa: "Ha sorprendido porque no nos tiene acostumbrados a esa falda abullonada".

Quien sí se llevó el Premio a Mejor Actriz de Reparto ha sido Zoe Saldaña, quien también fue una de las más aplaudidas sobre la alfombra roja. Al igual que su compañera en 'Emilia Pérez', Selena Gómez, que deslumbró con un vestido plateado y negro.