Demi Moore se corta su espectacular melena y sorprende con un corte long bob junto a su perro Pilaf

Demi Moore ha dicho adiós a su tradicional melena que ha llevado durante tantos años y ha cambiado de look luciendo un moderno long bob. "Ha cortado por lo sano", destaca Tatiana Arús, que muestra un vídeo del nuevo look de la actriz junto a su perrito, Pilaf: "No se sabe si es por exigencias del guion". "Ella tenía muy larga espectacular y no sabemos muy bien el motivo del corte", insiste la colaboradora en el plató de Aruser@s, donde Angie Cárdenas piensa que puede ser por temas "profesionales".

"Pero podría haberse puesto peluca", afirma Tatiana Arús en el vídeo, donde Patricia Benítez reflexiona sobre que, normalmente, "esto son por discursos amorosos y querer echar atrás una etapa". Sin embargo, Angie Cárdenas cree que puede ser "por el tema del Oscar", que no ganó a pesar de ser la gran favorita.