El dardo de Silvia Pantoja a Isabel Pantoja por su docuserie: "Que cuente la verdad, que ha blanqueado mucho"

Silvia Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja, ha reivindicado el talento de su apellido en la presentación de su nuevo tema. "Lo que más se habla del apellido es del morbo y el drama que ciertos familiares están llevando a cabo cuando el Pantoja es un apellido de arte, música y alegría", afirma Silvia Pantoja, que asegura que "sin embargo, parece que solamente existe un sector".

"Pues no, señores, yo vengo a reivindicar con un par de ovarios que Pantoja hay más que uno y todos tienen talento", insiste Silvia Pantoja, que afirma que es "bien sabido" que hay una mano negra: "Yo la mano negra me la paso por el ole". Por último, la sobrina de Isabel Pantoja ha enviado un mensaje a su tía sobre su docuserie: "Yo no creo que aparezca porque en aquella época porque era una niña, lo único que digo es que la serie que haga cuente la verdad".

"Que no blanquee, que ella ha blanqueado mucho", ha afirmado tajante Silvia Pantoja, que ha insistido: "A la gente le gusta la verdad, así que si va a hacer una serie, que cuente la verdad".