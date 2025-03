El lapsus de Dafne Fernández al responder si interpretaría a Isabel Pantoja: "Si me queréis... irse"

Muchos rostros conocidos han pasado por el Festival de Málaga 2025, donde han sido preguntados por los reporteros sobre las biopics de Belén Esteban e Isabel Pantoja. Por ejemplo, Sergio, reportero de Europa Press, ha preguntado a la actriz María Castro si interpretaría a Beatriz Trapote en la docuserie de Belén Esteban. "Tatiana Arús necesita a Beatriz Trapote", afirma el reportero a la actriz, que destaca que no sabe mucho más allá de la historia de Belén Esteban que no sean sus míticas frases.

"Las facciones sí que se parecen, tienen un aire", afirma Tatiana Arús en el vídeo, donde Alfonso Arús confiesa que le encanta la actriz: "Es divertidísima". Por otro lado, cuando Sergio pregunta a la actriz Dafne Fernández si haría de Belén Esteban, ella se acuerda de la otra docuserie que se va a hacer: "Ostras de Belén, ¿y de Isabel Pantoja?". Aunque la actriz reconoce que es demasiado alta para hacer de la Pantoja: "Me encantaría, pero on sé si yo daría ese perfil, pero podría probarlo". Por último, al preguntarle por una frase mítica de Isabel Pantoja, Dafne Fernández protagoniza un cómico lapsus al decir una de Lola Flores: "Si me queréis, irse".

Por último, Marta Hazas e Iván Sánchez han protagonizado un divertido momento al ser preguntados por las docuseries. "Si yo soy Belén Esteban él es Jesulín de Ubrique", afirma Hazas, entre risas, sobre su compañero, cuya reacción puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.