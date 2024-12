El 'dardo' de Josema Yuste tras el ataque de Millán Salcedo: "Ahí está mi carrera y ahí está la suya"

Alfonso Arús presenta el último 'zasca' de Josema Yuste, después de las polémicas declaraciones de Millán Salcedo en Vanity Fair, en las que cargaba duramente tanto contra su excompañero de Martes y Trece, Josema Yuste, como el humorista Florentino Fernández. Josema Yuste rompe ahora su silencio, dejando claro que no busca entrar en polémicas: "Sinceramente, no sé a qué viene todo esto. No sé por qué ha hecho, no sé por qué dice esas cosas, no lo entiendo", dice indignado el actor.

"Decidí iniciar mi carrera de actor y separarme y olvidarme de lo que había hecho con él. Yo no entro en ninguna polémica. Él puede decir lo que quiera, yo no voy a entrar en absolutamente nada. Creo que ahí está mi carrera y ahí está la suya", zanja Josema.

Para David Broc la actitud de Millán Salcedo "cobra sentido" ahora que, en diciembre, regresa a los escenarios con un show. Puedes ver lo que opinan el resto de colaboradores de Aruser@s en el vídeo sobre estas líneas.