"Todas tenemos esa amiga que da vueltas a todo y dices, ¡arranca ya!", opina Cris Dalmau tras escuchar el viral 'zasca' que ha traído Alfonso Arús al plató. Esta vez, el autor del 'dardo' ha sido Miguel Lago, cuando Ana Obregón intentaba contar una anécdota en el plató de 'Y ahora Sonsoles'.

"Tuve la suerte de conocer de primera mano a su hija mayor, la infanta Beatriz (…) y tuve la suerte que me contó mogollón de cosas que no están escritas (…) y os voy a contar una cosa", empieza explicando Ana Obregón cuando, de pronto, Miguel Lago interrumpe su anécdota: "A ver Ana, estoy en un sin vivir porque no cuentas la anécdota, llevas media hora de introducción".

"Ya va, ya va", continua diciendo la actriz y presentadora de televisión, a lo que Miguel Lagos responde: "Empiezas a contar las historias como una señora mayor". Los tertulianos de Aruser@s se han sentido muy identificados con Miguel Lago. "Es verdad que con los años, las introducciones son largas y dispersas", confiesa Alfonso Arús.