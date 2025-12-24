Un español viaja a la ciudad habitada más fría del mundo: "Los edificios no pueden estar pegados al suelo porque se derrite"

El famoso creador de contenidos @rubenholg ha viajado hasta la ciudad habitada más fría del mundo, Yakutsk, en Siberia (Rusia), para contarnos cómo se vive allí. Un vídeo viral que recoge Aruser@s.

Si hace unos minutos nos trasladábamos hasta Laponia para ver la casa de Papá Noel en directo, ahora viajamos hasta Yakutsk, en Siberia (Rusia), la ciudad habitada más fría del mundo, y lo hacemos desde Aruser@s de la mano de @rubenholg.

El famoso creador de contenidos español se ha desplazado hasta este enclave situado a 450 km del Círculo Polar Ártico en el que las temperaturas pueden descender hasta los -64 grados.

"Los coches no pueden quedarse apagados en la calle. Tienen que estar encendidos o cubiertos en una manta que vale miles de euros", comenta el influencer. El suelo de Yakutsk es de permafrost, es decir, de hielo. Por eso, los edificios tienen que construirse sin pisarlo, ya que al contacto, el suelo se derrite.

El youtuber cuenta que esta ciudad era un sitio al que "Rusia mandaba a todos los criminales". Y sí, allí la nevera calienta, no enfría.

