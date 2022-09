"Hoy diríamos, en nuestro lenguaje actual, que Jesús tenía muchos seguidores". Es la observación que hace el cura de Valdepeñas en su nuevo sermón viral en el que compara a Jesucristo con los influencers. "Seguidores se pueden tener muchos y de hecho, la gente compite por tener más seguidores", señala el párroco, haciendo referencia a que cuanto mayor sea el número de 'followers', mayor posibilidad de que las marcas te patrocinen o regalen cosas.

Por ello, para el sacerdote, "todo es dinero y marketing" en el mundo de hoy. Sin embargo, "Jesús no quería que se quedara en ese seguimiento. En un seguimiento vacío", concluye.

La reflexión del cura de Valdepeñas ha inspirado a los colaboradores de Aruser@s. "No me lo veo anunciando alpargatas. Jesús no quería rendimiento económico. Las marcas le habrían tentado y las habría rechazado", reflexiona María Moya.