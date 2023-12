Desde que el pasado sábado el torero Juan Ortega decidiera no casarse a tan solo unas horas de la celebración de la boda, muchos han sido los rumores que han intentado acertar la razón que motivó esta decisión. Hasta la fecha, no había transcendido nada de manera oficial, sin embargo, en 'Ahora Sonsoles' hemos conocido un detalle de vital importancia que demuestra, a priori, que no fue por una discusión o por una infidelidad.

Al parecer, y según ha desvelado en exclusiva la periodista Pilar Vidal en el programa, el diestro tuvo series dudas de dar el paso durante la noche antes del evento. Él se marchó a un hotel mientras que la novia, Carmen Otte, se fue a dormir a casa. Ambos quedaron en encontrarse en el altar al día siguiente, pero no fue así.

Al no poder conciliar el sueño, Ortega llamó por teléfono a una persona de confianza para transmitirle todas sus inquietudes: un sacerdote de Barcelona invitado a la ceremonia. Fue él quien le aconsejó que, ante las dudas, no se casara. Y eso mismo fue lo que hizo.