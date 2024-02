Hay quien regala peluches, quien prefiere las joyas o quien opta por las flores, pero esta mujer no se encuentra en ninguna de estas categorías. Por San Valentín ha tenido el detalle de acordarse de su amante y regalarle un cartel... no demasiado romántico, que digamos. "Paul, o le cuentas a tu mujer lo nuestro o lo hago yo. Feliz San Valentín. Por cierto, estoy embarazada", se puede leer en la lona, como vemos en este vídeo de Aruser@s.

"Ahora, él es San Acojonadín, no se atreve a salir de casa", bromea Alfonso Arús en plató. "Podemos decir que muy 'Valientín' no es", coincide en señalar Hans Arús. El cartel puede verse en un edificio de Dublín, pero no sabemos qué es lo que opinan los vecinos del barrio o si la mujer de Paul se ha dado por aludida.

"Vaya regalo, porque claro, una cosa es que tengas algo y otra, que estés embarazada", comenta Angie Cárdenas.