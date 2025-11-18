El cuarto "castigo" que deja en shock a Aruser@s: "Es tan estrecho que la tele no cabe ni en horizontal"

El 'zulometro' de Aruser@s se vuelve a activar con este diminuto habitáculo que ha dejado sin palabras a los colaboradores. Un espacio tan estrecho que apenas permite entrar de lado.

Hay habitaciones estrechas, y luego está el que ha enseñado Alfonso Arús en Aruser@s. La cuenta de TikTok '@haytraegia' ha difundido un vídeo que se ha vuelto viral por mostrar un habitáculo que encajaría a la perfección en la sección del 'zulómetro', dedicada a los espacios imposibles.

Como vemos en el vídeo sobre estas línas, el joven tiene que entrar casi de lado. El espacio apenas permite colocar un colchón, una minúscula mesa y una televisión que solo cabe colocada en vertical. El baño, situado en el suelo, es compartido con la habitación contigua, lo que agrava aún más la precariedad del lugar.

La falta de espacio es tal que el joven no tiene dónde sentarse a comer. Para ello, su solución es utilizar un paraguas abierto como apoyo para poder sostener el plato. "Esto parece un castigo", comenta la tertuliana Alba Sánchez. "Aquí la ventaja de ser bajito es que te puedes hacer un dúplex", ironiza Marc Redondo, provocando las risas del plató.

