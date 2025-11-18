Ahora
El cuarto "castigo" que deja en shock a Aruser@s: "Es tan estrecho que la tele no cabe ni en horizontal"

Virales de Aruser@s

El cuarto "castigo" que deja en shock a Aruser@s: "Es tan estrecho que la tele no cabe ni en horizontal"

El 'zulometro' de Aruser@s se vuelve a activar con este diminuto habitáculo que ha dejado sin palabras a los colaboradores. Un espacio tan estrecho que apenas permite entrar de lado.

Hay habitaciones estrechas, y luego está el que ha enseñado Alfonso Arús en Aruser@s. La cuenta de TikTok '@haytraegia' ha difundido un vídeo que se ha vuelto viral por mostrar un habitáculo que encajaría a la perfección en la sección del 'zulómetro', dedicada a los espacios imposibles.

Como vemos en el vídeo sobre estas línas, el joven tiene que entrar casi de lado. El espacio apenas permite colocar un colchón, una minúscula mesa y una televisión que solo cabe colocada en vertical. El baño, situado en el suelo, es compartido con la habitación contigua, lo que agrava aún más la precariedad del lugar.

La falta de espacio es tal que el joven no tiene dónde sentarse a comer. Para ello, su solución es utilizar un paraguas abierto como apoyo para poder sostener el plato. "Esto parece un castigo", comenta la tertuliana Alba Sánchez. "Aquí la ventaja de ser bajito es que te puedes hacer un dúplex", ironiza Marc Redondo, provocando las risas del plató.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un president que no sabe, un paseo sin escoltas y una hora sin saber aún que hacía Mazón: su comparecencia en el Congreso deja otra versión del día de la DANA
  2. Yolanda Díaz anuncia "la tasa Trump" para las grandes tecnológicas: "Que bajen de la nube y pasen por Hacienda"
  3. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Zelenski visita España: tendrá un encuentro con Felipe VI y una reunión con Sánchez en Moncloa
  4. ¿Qué supone el visto bueno de la ONU al plan de paz de Trump? Una fuerza internacional en Gaza y la creación de una Junta de Paz
  5. La rebeldía de Ayuso llega a los tribunales por el registro de objetores al aborto y provoca otro enfrentamiento con Moncloa
  6. Franco agonizaba y España esperaba: cada parte médico era un rompecabezas para el país