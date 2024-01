Cristina Pedroche ha vuelto a sorprender para dar las Campanadas al convertirse en una ninfa sostenible. La presentadora apareció con un estilismo biodegradable que estaba confeccionado en gelatina. Incluso, la propia Pedroche confesó en directo que si hubiera llovido le podría haber desaparecido en directo. "Es un vestido efímero, menos mal que no está lloviendo porque me quedaría sin él. Puedo enterrarlo y la naturaleza lo reabsorbe", explicó la joven sobre el diseño, creado por Paula Ulargui, artista e investigadora textil de materiales que buscan la conexión con el medio ambiente.

Pero Pedroche no ha sido la única en dar las Campanadas, Ana Mena hizo lo propio en las Campanadas de Televisión Española con un espectacular vestido verde con incrustaciones en negro y aperturas extremas. Un diseño de Ze García, quien también creó el look de Laura Escanes en TV3. La influencer apostó por el color champán con un increíble look que recordaba a los años 20. Por otro lado, Cristina Pardo lució en laSexta un diseño espectacular en rojo, lentejuelas y aperturas del diseñador Alejandro de Miguel.

Por su parte, los hombres lucieron looks menos llamativos a excepción de Ramontxu, que apareció con una sorprendente chaqueta rosa.