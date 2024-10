¿A quién se le ocurre cantar en la boda de su ex? Hans Arús muestra en el plató el viral de la tiktoker '@uma.germna' que cuenta a sus seguidores el surrealista momento que le ha tocado vivir como cantante. La joven argentina es cantante y su empresa le contrató para cantar en una boda. Hasta ahí todo parecía ir normal, pero la argentina se quedó 'a cuadros' al ver que la boda a la que iba era la de su ex, quien, además, le fue infiel.

"Me estoy preparando para ir al casamiento de mi ex. Me cagó y se está casando con la persona que me cagó", comienza relatando la joven mientras se plancha el pelo en el baño. Asegura que ella trabaja para una empresa que hace eventos y que, claramente, su ex no sabe que le contrataron a ella. "Siento que el universo me está dando limones para que haga limonada así que decidí ir", sentencia la cantante.

Como compositora decidió además componer una canción para la ocasión: "Ojalá que con ella estés triste y si se llegaran a casar, que les caiga un rayo en el altar". El colaborador Hans Arús confirma que la joven finalmente acudió a la ceremonia y cantó la canción. El vídeo supera los 39 millones de visualizaciones en TikTok. ¿A favor de la cantante o de la pareja? Puedes ver la opinión de todos los colaboradores en el vídeo que acompaña esta noticia.