Los colaboradores de Aruser@s, en pie de guerra contra Antonio Resines: "¿Pero dónde ha comido este señor?"

Aunque Antonio Resines es uno de los personajes más queridos y celebrados en Aruser@s (especialmente en la sección de los 'zascas') hoy no parece despertar demasiadas simpatías entre los colaboradores más foodies.

Alfonso Arús les avisa antes de dar paso al vídeo del actor. "Esto no les va a gustar ni a David Broc ni a Òscar ni a Angie Cárdenas ni a Tatiana ni a Hans...", dice viéndoselas venir.

"¿Sushi o fabada asturiana?", le pregunta una reportera en este vídeo viral subido a TikTok por @gorkacastanotv. "Es que no me gusta nada. Me parece... lo de los japoneses es una tomadura de pelo de cojones. No sabe a nada. ¿Por qué le ponen salsa? Porque no sabe a nada. Es un arroz asqueroso", sentencia.

Sus palabras caen como un jarro de agua fría en el plató del programa de laSexta. "¿Pero dónde ha comido este señor?", se indigna Tatiana Arús. "La comida japonesa es mucho más que sushi. Él habla solo de sushi y hay muchas más cosas", se queja Òscar Broc.

"La gastronomía japonesa es una delicia, pero no te la cambio por una buena fabada", reconoce Hans Arús. "Y a la fabada no hay que echarle soja", añade el presentador.