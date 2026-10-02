El peligroso descuido de un bar con una chica que pidió un bocata sin tomate por su alergia: "Tuvo que recibir oxígeno para ser reanimada"

La joven asegura que avisó de su alergia antes de pedir el bocadillo, pero tras darle un mordisco comenzó a sufrir una reacción alérgica que obligó a atenderla de urgencia.

En Aruser@s se hacen eco de una noticia que ha incendiado las redes: una chica acudió a un bar y pidió expresamente un bocata de lomo con queso sin tomate debido a su alergia, pero, tras probarlo, terminó necesitando asistencia médica.

"Al morderlo nota algo raro e inmediatamente comenzó a tener una reacción alérgica y tuvo que ser suministrada de oxígeno para poder reanimarla", destapa Alba Sánchez. "Dice que no se atendió a sus peticiones y esto es peligrosísimo", expone la colaboradora, poniendo el foco en la importancia de respetar las alergias e intolerancias alimentarias cuando un cliente informa de ellas.

Angie Cárdenas recuerda que algunos establecimientos extreman las precauciones para evitar la contaminación cruzada: "Hay restaurantes que para los celíacos ya ponen máquinas específicas para el pan".

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