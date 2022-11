"Me da igual decirlo ya porque ella no está y no le repercute en nada", reconoce Cayetano Martínez de Irujo ante Gabriel Rufián en el programa de entrevistas 'La fábrica', que presenta el diputado de ERC. Segundos antes había confesado que su madre, la duquesa de Alba, "no podía con Aznar".

Su antipatía llegaba a tal punto que "fue el único presidente del Gobierno que no estuvo en el Palacio de Liria", asegura el hijo de la duquesa. "Se negó con este señor", afirma.

Sus declaraciones han sido ampliamente comentadas por los aruser@s, quienes recuerdan que José María Aznar tampoco tenía buena relación con el rey emérito. "Si hubiera hecho una cena de amigos, hubiera estado él solo", bromea Sebas Maspons.