Carmen Lomana sorprende a Alfonso Arús al desvelar por qué guarda su satisfyer en la caja fuerte

Carmen Lomana ha desvelado una divertida anécdota con su satisfyer en el programa de radio 'Las mañanas Kiss'. "Cuando llegó me dio vergüenza y no sabía qué hacer con eso y lo metí en la caja fuerte", cuenta Lomana, que recuerda cómo una noche cenando con amigas le dijeron que tenía que usarlo.

"Me llamaban todos los días, pero tenía miedo pensando que me despellejaba viva", confiesa la socialité, que termina confesando que le gustó la experiencia: "Oye, la verdad, muy bien". Tras escuchar la anécdota, Alfonso Arús no da crédito en el plató de Aruser@s: "¿Cómo que la despelleja viva?". Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.