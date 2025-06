Carmen Lomana carga contra Ágatha Ruiz de la Prada tras ser acusada de "envidiosa": "Si quisiera, la liquidaba en un momento"

En Aruser@s, presentan el cruce de 'dardos' entre Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada, una guerra que parece no cesar.

Alfonso Arús presenta en el plató un nuevo cruce de 'zascas' entre Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada . Con motivo de la presentación de la figura de cera de Ágatha en el Museo de Cera de Madrid, el conflicto parece que ha vuelto a encenderse. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo respondía Agatha a las preguntas de la reportera y la 'pullita' de Lomana tras ser acusada de "envidiosa".

"Yo creo que sí que parece que tiene envidia, ¿no?", responde Agatha, añadiendo que: "Yo creo que a esa edad ya no estaría pensando en los novios de las demás, no lo sé, pero espero que no".

"¿Crees que yo le puedo tener envidia? ¡Qué absurdo! Que lo diga una mujer, entre mujeres, es muy feo. Una mujer nunca debe de decir eso de otra y menos de una mujer que ha sido amiga. ¡Nunca lo diría!", respondía tajante Lomana, quien, de pronto, lanzó un 'dardo' inesperado: "Si quisiera, la liquidaba en un momento, ¡jamás diré nada malo de ella!".

"La aniquila en directo", asegura Alfonso Arús, que ríe tras escuchar a Lomana decir que "nunca la criticaría". "Aquí somos 'team Lomana' a tope, porque lo dice todo con una exquisitez, no la quieras tener de enemiga", asegura Andrés Guerra.