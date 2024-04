En la revista Semana, Carmen Borrego responde a su hijo tras su polémica entrevista en la que además de anunciar su separación critica duramente a su madre como responsable de la misma. "Estoy dolida, pero no hundida", afirma la hija de María Teresa Campos. Según explican algunos medios, la pareja habría cobrado 50.000 euros por esa entrevista, dividida en dos semanas. Carmen Borrego culpa a su exmarido de su mala relación con su hijo. "Carmen cree que todo ha sido manipulado por el padre de su hijo", explica Tatiana Arús.

Todo ello viene después de que su hijo José María afirmara en la revista que su madre le decepcionó cuando "vendió" el embarazo de su mujer: "Me siento culpable por el daño que han hecho a Paola". Además, el hijo de Carmen Borrego aseguraba que no se habría reconciliado con ella si no hubiera sido por el fallecimiento de su abuela.