En su repaso de las portadas de las revistas del corazón, Alfonso Arús y Tatiana Arús destacan la portada de la revista 'Semana', protagonizada por el hijo de Carmen Borrego y su mujer, que anuncian su separación. "Me siento culpable por el daño que han hecho a Paola", afirma José María, que explica que su madre le decepcionó cuando "vendió" el embarazo de su mujer.

El nieto de María Teresa Campos habla de la tensión relación que mantiene con su madre y apunta a que no se habría reconciliado con Carmen Borrego si no hubiera sido por el fallecimiento de su abuela. "Apunta que siempre ha tenido las puertas de su casa abierta a su madre, pero siempre que dejara a la puerta a la prensa", explica Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Angie Cárdenas critica que se culpe de su separación a Carmen Borrego: "A mí me parece, darle todo el protagonismo a una madre de una relación de pareja...".

Por otro lado, Alfonso Arús destaca que la revista 'Semana' también lleva la reacción de Carmen Borrego a la ruptura de su hijo afirmando que es "devastador".