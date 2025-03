Las caras de asco de Mariah Carey al homenajearla cantando sus temas en los iHeartRadio Music Awards

Mariah Carey se ha llevado el premio Icon en los iHeartRadio Music Awards, donde ha protagonizado un divertido discurso sobre la iluminación que puedes ver en este vídeo de Aruser@s. "¿Está bien la iluminación? Porque no me gusta la mala iluminación", ha bromeado Mariah Carey, que ha mandado un bonito mensaje a sus fans: "Gracias a mis fans, mi familia, me habéis acompañado a cada paso de este camino".

"Estoy infinitamente agradecida con cada uno de vosotros, os quiero", ha resaltado la artista mientras en plató el presentador de Aruser@s no puede evitar preguntar en plató: "¿Me lo parece a mí o ahora es mulata?". "Sí, quizá, el tema de la iluminación", explica Tatiana Arús en el vídeo principal de esta noticia, donde también enseña las evidentes caras de asco de Mariah Carey mientras escucha el homenaje que dos artistas le han hecho en los premios cantando sus temas.

"La cantidad de memes que están circulando con su cara es una maravilla", destaca Tatiana Arús, que afirma que "no puede evitar en ningún momento las caras de asco".