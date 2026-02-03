Ahora

Ni canta ni baila ni sabe inglés, pero no se lo pierdan: así es Antonios, el 'cantante' griego a lo Cañita Brava que arrasa en TikTok

El hombre griego que protagoniza este vídeo viral es toda una celebridad en internet. Así lo desvela Hans Arús en Aruser@s antes de regalarnos una de sus interpretaciones más míticas: el 'Born This Way' de Lady Gaga.

Decían de Lola Flores que ni canta ni baila, pero que no nos la perdiéramos... y algo parecido podríamos decir, salvando las distancias de Antonios, el hombre griego (@antonisk77) que arrasa en TikTok con su curiosa manera de cantar. Hoy Antonios llega a Aruser@s para sacarnos a todos una sonrisa de buena mañana.

La canción que interpreta en este vídeo viral -por si, por lo que sea, no la reconoces- es 'Born This Way', de Lady Gaga. Tatiana Arús está completamente alucinada con la performance, pero Alfonso Arús no acaba de pillarle la gracia.

"Canta tan mal que todo el mundo está esperando a que suba una nueva canción", le indica Hans Arús. Además, acepta peticiones. "Desde Cañita Brava no veíamos nada parecido", asegura el presentador del programa de laSexta.

