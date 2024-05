Isabel Díaz Ayuso entregó a 15 personas y entidades la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo. Entre ellas, estaba la modelo Nieves Álvarez y Ángeles y Dioni, de Camela. "La modelo estaba emocionada en el momento en el que se la ponía Ayuso", destaca Tatiana Arús, que muestra las declaraciones de Nieves Álvarez: "Aquí sentada decía, 'Nieves, te lo mereces', pensaba en todo lo que he luchado por está aquí hoy y este reconocimiento de mi ciudad significa muchísimo".

Por otro lado, tras recoger el premio, Camela habla con la prensa de Nebulossa y 'Zorra', la canción con la que representarán a España en Eurovisión. "Estoy de acuerdo y me encanta la canción, no tengo ningún prejuicio con la canción", destaca Dioni, que insiste en que le encanta la canción y ellos: "Sé que hay algunos compañeros que pueden estar molestos, pero a mí me encantan". Preguntados sobre si se presentarían al Festival para representar a España, ambos lo niegan. "Es una responsabilidad muy grande y creo que no lo podría hacer bien por los nervios", afirma Ángeles mientras que Dioni destaca que no se ven ahí.

Por su parte, Alfonso Arús afirma que aunque ellos no se ven "todo el mundo les ve": "Creo que lo de los nervios lo tendrían resuelto". "La energía que pone Camela en un escenario ni se compra ni se vende", destaca el presentador de Aruser@s, que destaca que "ellos dos solos,a pelo, revolucionan y ponen patas arriba Eurovisión".