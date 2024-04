El trabajo de camarero es uno de los más duros, están todo el rato atendiendo a cosas absurdas que se les piden los clientes, para que luego algunos les traten mal y encima tengan que aguantar porque el cliente siempre tiene la razón. El tiktoker, @soyfelber cuenta a través de un vídeo en su cuenta de TikTok un ejemplo de este tipo de actitudes, que recoge Aruser@s para compartir su denuncia.

"El chico me pide un café con leche y una tostada con mantequilla y mermelada. Cuando estoy yendo a la cocina el joven me grita: 'oye, perdona, la tostada me untas tú la mantequilla y la mermelada'. Me lo dice riéndose", cuenta el creador de contenido. El pensó que se lo decía en broma. Cuando vuelve a la mesa el cliente le recrimina que no ha hecho lo que le ha pedido. Sorprendido, el joven regresa a la cocina junto con un ángel y un demonio, como en una escena de película. El demonio le decía: "ni de coña lo hagas, porque vas a quedar como un imbécil". "Este tío tiene dos manos, tiene pelos en los huevos, que se la unte él", razonaba el diablo. En cambio, el ángel le decía que "los clientes siempre tienen la razón". Como lamenta en el vídeo, le hizo caso a su lado amable.

"Lo siento, pero yo no se la unto ni de coña", dice Alfonso Arús en plató, que continúa muy crítico ante estas situaciones. "Que cada uno se lo haga. Yo no podría ser camarero acabaría muy mal con los clientes. A mi restaurante no entraría nadie", declara el presentador.

