El toque viral del rey Felipe a la reina Letizia en la cadera para que se siente: esta es su divertida reacción

El rey Felipe VI y la reina Letizia han entregado este miercoles los Premios Nacionales del Deporte correspondientes a los años 2023 y 2024 en el Palacio del Pardo. Estos premios, que convoca cada año el Consejo Superior de Deportes (CSD), buscan reconocer a los y las deportistas y organizaciones que más han ayudado a la promoción del deporte en España.

Los monarcas han protagonizado un divertido momento cuando, en un momento determinado, el rey tuvo que llamar la atención de la reina Letizia para que se sentara. Y es que hasta que no se sentara la reina, el resto de los presentes no harían lo propio para dar comienzo al acto.

"El rey se sienta y le da un toquecín a la reina en el vestido", explica Tatiana Arús, que destaca "el cariño" con el que el monarca avisa a la reina: "Al principio son dos toquecines y luego hay mano abierta".

